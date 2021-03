FOTO; Cantiknya Amanda Lucson Gunakan Busana Pengantin Wedding Gallery by Hj Deva

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model Amanda Lucson menampilkan busana pengantin Wedding Gallery by Hj Deva, dalam Makassar Fashion Point bertajuk Culture Ethnic Collaboration Evening Gaon di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Sabtu (27/3). Diketahui, Wedding Gallery by Hj Deva dan suaminya H Muh Yasir hadir sejak tahun 2000 atau 21 tahun lalu. Event ini berlangsung dua hari berturut-turutdengan mengandeng Itja Ahmad, Wedding Gallery by Deva menampilkan 21 busana pengantin. Busana tersebut dikenakan 14 model wanita dan 7 pria. Konsep yang dihadirkan ialah Mandar, Modifikasi Adat, Modern. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model Amanda Lucson menampilkan busana pengantin Wedding Gallery by Hj Deva, dalam Makassar Fashion Point bertajuk Culture Ethnic Collaboration Evening Gaon di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Sabtu (27/3). Diketahui, Wedding Gallery by Hj Deva dan suaminya H Muh Yasir hadir sejak tahun 2000 atau 21 tahun lalu. Event ini berlangsung dua hari berturut-turutdengan mengandeng Itja Ahmad, Wedding Gallery by Deva menampilkan 21 busana pengantin. Busana tersebut dikenakan 14 model wanita dan 7 pria. Konsep yang dihadirkan ialah Mandar, Modifikasi Adat, Modern. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model Amanda Lucson menampilkan busana pengantin Wedding Gallery by Hj Deva, dalam Makassar Fashion Point bertajuk Culture Ethnic Collaboration Evening Gaon di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Sabtu (27/3). Diketahui, Wedding Gallery by Hj Deva dan suaminya H Muh Yasir hadir sejak tahun 2000 atau 21 tahun lalu. Event ini berlangsung dua hari berturut-turutdengan mengandeng Itja Ahmad, Wedding Gallery by Deva menampilkan 21 busana pengantin. Busana tersebut dikenakan 14 model wanita dan 7 pria. Konsep yang dihadirkan ialah Mandar, Modifikasi Adat, Modern. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR