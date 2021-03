DBR Pimpin Golkar, Ini 5 Program Strategis Kembalikan Kejayaan Beringin di Wajo

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Baso Rahmanuddin Makkaraka resmi menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo.

Ia terpilih secara aklamasi di Musda X Golkar Wajo, Sabtu (27/3/2021).

Alumni Fakultas Kedokteran Unhas itu langsung menyatakan siap kembali untuk berkontestasi di Pilkada Wajo mendatang.

Olehnya, dengan motto Golkar Wajo, The New Spirit Of Bumi Lamaddukkelleng, sejumlah program strategis pun disiapkan lelaki yang akrab disapa DBR itu.

"Pertama, mengoptimalisasi gerakan konsolidasi organisasi dan pengembangan partai. Yaitu revitalisasai dan rejuvenasi kepengurusan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa," katanya, Minggu (28/3/2021).

Poin kedua yang disampaikan DBR, yakni mengoptimalisasi gerokan kaderisasi atau regenerasi kader inti partai dengan membentuk jarigan kader inti partai golkar minimal 25 per dusun.

Lalu, poin ketiga adalah revitalisasi dan rejunevasi ormas didirikan dan mendirikan serta organisasi sayap.

"Lalu kita akan membangun tim media sosial yang kuat untuk image bulding Partai Golkar dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan," katanya.

Paradigma baru Golkar, yang senantiasa digaungkan pun juga menjadi semangat DBR memimpin partai berlambang beringin itu.

Visinya, Golkar Wajo, Bangkit dan Berjaya tahun 2024. Misinya, yakni memenangkan even politik atau konstestasi demokrasi 2024 yaitu pilpres , pemilu legislatif dan pilkada.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengaku siap mendukung DBR untuk menantang Amran Mahmud di Pilkada 2024 mendatang.

"Tolong dicatat! Saya akan turun gunung dari DPD I Sulsel untuk memenangkan Pak dokter Baso untuk menjadi bupati. Saya tidak mau lihat kita gagal kedua kalinya," katanya.

Diketahui, pada perhelatan Pilkada Wajo 2018 lalu, Baso Rahmanuddin berpasangan dengan Anwar Sadat dikalahkan oleh pasangan Amran Mahmud dan Amran.