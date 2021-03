Kabar Baik, Sudah 4 Hari Tidak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Bone

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Data penanganan Covid-19 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali diperbaharui Jumat (26/3/2021) malam.

Berdasarkan data Tim Penanganan Covid-19 Bone, tidak ada tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Terakhir, satu pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada Senin (22/3/2021).

"Alhamdulillah, empat hari terakhir tidak ada penambahan kasus Covid-19 di Bone," kata Jubir Penanganan Covid-19 Bone, Yusuf.

Ia mengatakan kondisi Covid-19 di Bone sudah melandai. Bone kini masuk zona kuning penyebaran Covid-19 atau risiko rendah.

Meski begitu, kata Yusuf, angka reproduksi efektif masih di luar standar WHO. Standar WHO, reproduksi efektif dihitung berdasarkan seperseribu dari sampel diperiksa dari jumlah penduduk per minggunya. Berarti ada sekira 800 orang per minggu harus diperiksa.

Sementara di Bone belum memenuhi itu. Alasannya kemampuan alat polymerace chain reaction (PCR) masih terbatas.

Hingga sekarang kasus Covid-19 di Bone capai 1.267 orang. Sebanyak 1.225 orang dinyatakan sembuh, 37 orang meninggal dunia dan masih 5 orang masih menjalani isolasi dan perawatan.

"Sisa 5 masih dirawat dan diisolasi. 2 orang dirawat di rumah sakit dan 3 orang menjalani isolasi mandiri.

Kata Yusuf, satu pasien dirawat di RSUD Tenriawaru dan satu pasien di Rumah Sakit M Yasin. Tiga lainnnya menjalani isolasi di rumahnya masing-masing.

Dia menyampaikan, pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di Bone merupakan pasien yang bergejala Covid-19 ringan hingga sedang.

Jika sudah bergejala Covid-19 berat, maka pasien akan dirujuk ke Makassar untuk menjalani penanganan lebih lanjut.

"Yang dirawat bukan pasien dalam kategori kritis. Kalau kritis pasti kita rujuk ke Makassar," ucapnya.

Laporan Kontributor TribunBone.com, Kaswadi Anwar