Ini Daftar 34 SPBU di Makassar Jual Pertalite Rp 6.450 per Liter

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pertamina menghadirkan Program Langit Biru dengan promo beli Pertalite setara Premium di 34 SPBU di Makassar.

Sebanyak 34 tersebut antara lain, No SPBU 7190202 COCO Tallo Jl Gatot Subroto, 719027 COCO Perintis Jl Perintis Kemerdekaan KM 14, 7390201 CODO Perintis Kemerdekaan Jl Perintis Kemerdekaan Km 17, 7390202 Pettarani Timur Jl AP Pettarani, 7490102 Ujung Tinumbu Jl Ujung Tinumbu, 7490108 Veteran Selatan Jl Veteran Selatan 141A, 7490110 St Hasanuddin Jl St Hasanuddin.

Selanjutnya, SPBU No 7490112 KS Tubun Jl K S Tubun No 1, 749011 PUSKOPOLDA-XIV Jl Mesjid Raya, 7490115 Ratulangi Makassar Jl Dr Ratulangi No 122.

Kemudian, SPBU No 7490122 Sungai Saddang Jl Sungai Saddang Baru, 749020 Hertasning Jl Hertasning, 7490203 Alauddin (BPH) Jl St Alauddin, 7490208 Sudiang Jl Perintis Kemerdekaan Km 19, 7490209 Gunung Sari Jl Sultan Alauddin.

Lalu di SPBU No 7490210 Tallo Jl Galangan Kapal, 7490214 PUSKOPAD A DAM-VII Jl Urip Sumohardjo, 7490217 Sutami Jl Ir Sutami No 50 A,

7490221 Dg Tata Jl Daeng Tata

7490222 Depan UNHAS Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, 7490225 SPBU Pengayoman Jl Pengayoman.

Program ini juga berlaku di SPBU 7490226 Toddopuli Jl Toddopuli Raya, 7490228 Antang Jl Antang Raya, 7490230 Toll Bandara Jl Ir Sutami (Toll), 7490231 Pettarani Utara Jl AP Pettarani No 7, 7490232 Panaikang Jl Urip Sumohardjo.

Selanjutnya di SPBU No7490233 Paccerakang Kel Paccerakang,7490234 Tamangapa Jl Tamangapa Raya, 7490236 Bawakaraeng Jl Gunung Bawakaraeng No 120, 7490238 Perintis Kemerdekaan Jl Perintis Kemerdekaan KM 9, 7490250 Arupala Jl Arupala Hertasning Baru, 7490278 Pettarani Selatan Jl AP Pettarani Jl Rappocini dan 7490288 Tamalanrea Jl Perintis Kemerdekaan KM 11.

Di Makassar, program dimulai Minggu (21/3/2021) dengan memberikan harga khusus pembelian Pertalite seharga Rp 6.450 per liter atau hemat Rp 1.400.

"Melalui program promosi tersebut, Pertamina mengajak masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih berkualitas setara Pertalite RON 90," kata Unit Manager Communication, Relations & CSR

Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali.

Menurut Laode, hal tersebut guna menekan polusi udara akibat tingginya emisi gas buang karena penggunaan bahan bakar ber-oktan rendah setara Premium.

Ia juga menyampaikan, secara detail telah tercantum pada Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Ia menambahkan, BBM lebih berkualitas memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendah emisi.

"Pabrikan kendaraan sudah mensyaratkan mobil-mobil keluaran 2000-an menggunakan BBM minimal sekelas Pertalite," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit