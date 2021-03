BMW Astra Hadirkan Varian Terbaru BMW X3 dan BMW X7

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Setelah sebelumnya hadirkan varian terbaru dari BMW X1 dan BMW X5, kini hadir lagi model terbaru serieBMW X.

BMW Indonesia dan BMW Astra hadirkan BMW X3 xDrive30i M Sport dan BMW X7 xDrive40i Opulence.

"Sebagai bentuk dukungan kami kepada industri otomotif Indonesia, kami telah merakit delapan model secara lokal bertempat di BMW Production Network 2, Gaya Motor Jakarta, model yang dirakit secara lokal di antaranya adalah BMW X3 xDrive30i M Sport dan BMW X7 xDrive40i Opulence, varian kedua dari BMW X3 ini hadir dengan desain eksterior dan interior BMW M Sport yang ikonik dan sporty, serta ragam fitur pintar terbaru, THE NEW X7 merupakan produk flagship dari keluarga BMW X yang mewakili puncak kemewahan. BMW X7 xDrive40i Opulence dilengkapi dengan sentuhan eksterior, fitur serta sistem semi-autonomous driving yang semakin canggih," ujar Kepala Cabang BMW Astra Makassar, Ivan Abrilian, Jumat (26/3/2021).

BMW X3 xDrive30i M Sport dilengkapi mesin bensin empat silinder 2,0 liter BMW Twin Power Turbo menghasilkan tenaga hingga 252 HP dan torsi 350 Nm yang disalurkan melalui transmisi Steptronic 8-percepatan yang juga dilengkapi dengan predictive gear shift yang terhubung dengan sistem navigasi kendaraan, memungkinkan perpindahan gigi dengan skenario terbaik.

BMW X7 xDrive40i Opulence kini juga telah dilengkapi dengan Active Cruise Control with Stop&Go Function, Front Collision warning with brake intervention, Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Rear crossing traffic warning and collision prevention, Parking Assistant Plus, Reversing Assistant, Surround (360°) View for Panorama and 3D view.

BMW X3 xDrive30i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1 Milyar, dan BMW X7 xDrive40i Opulence ditawarkan dengan harga Rp2,Milyar keduanya adalah harga untuk on-the-road Makassar.

Setiap pembelian di BMW Astra dilengkapi dengan BMW Service Inclusive, yang meliputi pemeliharaan rutin tanpa biaya selama 5 tahun atau 60.000 km, tergantung mana yang lebih dulu, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh, perlindungan ban selama 2 tahun, 5 tahun keanggotaan AstraWorld dengan bantuan darurat 24-jam, dan BMW Astra Card.

Tidak hanya meluncurkan produk terbaru, untuk memanjakanpara pelanggan, selama periode Maret 2021,

BMW Astra memberikan penawaran terbatas berupa perpanjangan garansi menjadi hingga 5 tahun, voucer bensin senilai Rp10 juta, dan penawaran harga terbaik untuk trade-in dari BMW Astra Used Car.

“Pelanggan dapat melakukan proses pembelian tanpa keluarrumah, Anda cukup menghubungi Business Consultant BMW Astra untuk mendapatkan informasi dan layanan uji coba di rumah untuk perawatan kendaraan, Anda dapat menggunakan layanan BMW Astra Mobile Service dengan menghubungi 1-500-898 lalu tekan 4, semua layanan yang kami berikan ini dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat. BMW Astra memberikan pelayanan menyeluruh dari pembelian, servis atau perawatan kendaraan hingga penjualan kembali untuk pelanggan di seluruh Indonesia,” tutup Ivan.

BMW Astra merupakan dealer resmi BMW terbesar di Indonesia menyediakan layanan penjualan mobil baru dan bekas, layanan purna jual yang lengkap dan bernilai tambah bagi pelanggan, terdiri dari jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan di pusat perawatan BMW yang dikelola oleh BMW Astra maupun melalui jasa perawatan kendaraan di rumah (home service), layanan darurat 24 jam di jalan raya, dan penyediaan suku cadang, aksesoris dan merchandise.