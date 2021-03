Beli Sepatu dan Tas di EVB Mall Ratu Indah Diskon 50%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners, akhir pekan telah tiba, saatnya belanja!

Kini sejumlah tenant di pusat perbelanjaan menghadirkan promo menarik.

Promo tersebut tentu bisa menjadi alternatif bagi yang ingin belanja dengan harga lebih hemat.

Misalnya, bagi Anda yang berencana membeli tas dan sepatu.

Saat ini, EVB Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar.

Tenant ini berada di First Floor MaRI Makassar.

Promo berlaku ialah diskon up to 50 persen pada tas dan sepatu (item tertentu).

PIC EVB Mal Ratu Indah, Alam mengatakan, ada dua kategori promo berlangsung.

Pengunjung bisa menikmatinya hingga 12 April 2021 mendatang.

"Ada sale up to 50 persen off dan sale up to 50 persen off on second purchase," katanya, Jumat (26/3/2021).