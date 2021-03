Nginap di Jaringan Dafam Hotel Management Rp 10 Ribu untuk Tenaga Kesehatan Berlaku di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dafam Hotel Management (DHM) salah satu operator hotel mengapresiasi jasa tenaga medis yang selama ini berada di garda terdepan penanganan Covid-19.

Melalui program #DariDafamUntukIndonesia, DHM memberikan dukungan dan apresiasinya.

DHM mempersembahkan penawaran spesial bagi tenaga medis menikmati fasilitas menginap di seluruh hotel jaringannya.

Yakni hanya Rp 10 ribu per malam.

Syarat dan ketentuan tertentu di seluruh Indonesia.

Hotel tersebut antara lain,

Grand Dafam Signature, brand Grand Dafam, brand Hotel Dafam, brand Meotel by Dafam, brand Dafam Express, Teraskita Hotel Jakarta, Hotel Marlin Pekalongan managed by Dafam, serta Villa Savvoya Bali managed by Dafam.

Di Makassar, program ini berlaku di Teraskita Hotel by Dafam, Jl AP Pettarani.

Periode menginap 13 April sampai dengan 7 Mei 2021.

Sedangkan periode pemesanan mulai 29 Maret hingga 7 Mei 2021.

Penawaran berlaku untuk semua tenaga kesehatan.

Mereka hanya perlu menunjukan tanda pengenal tempat bekerja dan sertifikat vaksinasi saat check-in.

Pemesanan program ini dapat dilakukan melalui aplikasi Hai Dafam yang bisa diunduh melalui Google Play dan Apps Store.

"Diharapkan tenaga medis menikmati penawaran dan beristirahat sembari relaksasi," kata CEO DHM Andhy Irawan melalui rilisnya, Kamis (24/3/2021).

Ia juga berharap pandemi segera berakhir dan perekonomian Indonesia segera bangkit kembali. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit