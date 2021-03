50 Menu Pilihan Hanya Rp 149 Ribu di 3 Wise Monkeys MaRI 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo all you can eat di 3 Wise Monkeys masih berlangsung hingga 31 Maret mendatang.

3 Wise Monkeys menghadirkan 50 pilihan menu yang lezat dengan dan bervariatif.

Pecinta Japanese Cuisine dapat menikmati promo spesial makan sepuasnya mulai Rp 149 ribu.

Menu makanan seperti Soup, Salad, Appetizer, Sushi, Sashimi, Fried and Grilled, Mini Donburi, Noodle, hingga Dessert dapat pelanggan nikmati sepuasnya.

“Silahkan berkunjung 3 Wise Monkeys yang terletak di Ground Floor MaRI untuk mendapatkan promo terbaik ini,” kata Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah, Ina Sakina Rustham, Rabu (24/3/2021).

Selain itu, 3 Wise Monkeys kini telah hadir di Gofood dan Grabfood.

Pelanggan yang ingin menikmati menu pilihan 3 Wise Monkeys dari rumah dapat memesan melalui aplikasi ojek online.

Challenge Berhadiah Voucher

3 Wise Monkeys juga menggelar challenge berhadiah voucher makan senilai ratusan ribu.

Pelanggan cukup follow Instagram @3wisemonkeys.mks, posting moment seru di Instagram story atau Instagram feed saat berada di area 3 Wise Monkeys.

Lalu tag akun Instagram @3wisemonkeys.mks dan gunakan hashtag #3WiseChallenge.

Jangan lupa tag dua teman yang akan kamu ajak makan bareng jika menang.

Ia menambahkan, MaRI berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.