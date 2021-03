Yuk Berburu Tanaman Hias di Trans Studio Mall Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Trans Studio Mall Makassar kembali menggelar pameran tanaman hias Plantopia untuk mengakomodir kebutuhan para pencinta tanaman yang diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 28 Maret 2021.

Bertempat di Atrium Trans Square, pameran tersebut menampilkan ragam tanaman hias dan berbagai acara menarik lainnya untuk menghibur pengunjung setia.

Pameran tanaman hias diisi oleh beberapa participants seperti Deandra Gardening, Kudara Plants, Almaplants, Mahila Shop, Kebunwindy, Cluster Bunga Gowa, Family Farm Hydroponic, Melona Garden, Panca Florist dan AFAea Studio.

Kesepuluh tenant participant’s tersebut akan menggelar bazaar penjualan serta talk show & workshop mengenai tips memilih tanaman dan berkebun di rumah.

Pameran Plantopia diharapkan bisa menjadi wadah untuk mendukung bisnis tanaman.

Marcomm Manager Trans Studio Mall Makassar, Radi Agustian berharap penyelanggaraan Plantopia dapat memfasilitasi masyarakat yang sedang mencari tanaman hias untuk menambah koleksi atau sekadar mempercantik rumah.

“Selama enam hari Plantopia berlangsung, para pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis tanaman, aneka pot dan aksesoris tanaman, sambil menjelajah area pameran, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi dan bertemu langsung dengan penjual terpercaya di bidang tanaman dan pelengkapnya”ujarnya Selasa (23/3/2021).

Tak hanya itu, di Atrium Trans Square juga turut diisi dengan pameran TSM Bike Market yang menghadirkan Makassar Sepeda, Sumarno Bikes, Wimcycle, Poligon, London Taxi Bike dan Jefferys Bike.

Dapatkan free gift voucher untuk aksesoris sepeda, free Cateye Vel09 dan Cateye Velo Wireless dari Sumarno Bikes selama periode pameran berlangsung.

Jangan lewatkan pula rangkaian program Passion for Fashion Trans Studio Mall Makassar mulai dari Audisi Model by Firman Star Management pada 24 Maret 2021,

Fashion Show by MUA Makassar pada 25 Maret 2021, Gebyar Budaya Sulawesi by Sekolah Al Izhar Cindekia Makassar di tanggal 26 Maret 2021 serta Makassar Fashion Point by Irwandhy Tandilangi & Itja Achmad di tanggal 27 – 28 Maret 2021 juga Instagram Live Session dan penampilan spesial dari Transkustik.

“Semoga kami dapat memberikan persembahan yang memorable dalam keseluruhan kegiatan yang sudah dipersiapkan, jangan sampai ketinggalan penawaran juga promo menarik selama pameran berlangsung serta tidak lupa wajib bagi peserta pameran dan pengunjung untuk disiplin protokol kesehatan dan memperhatikan keselamatan dan keamanan di area mall,” pungkas Radi Agustian. (*)