Kalla Toyota Raih Penghargaan Best Outlet of The Year

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kalla Toyota berhasil mearaih prestasi dalam Toyota Award 2020.

Berbagai penghargaan diborong dalam kompetisi yang digelar Toyota Astra Motor (TAM) ini, mulai dari Outlet of The Year, Best of The Best Sales Performance, Star Award, hingga Dealer People Contest untuk kategori GR Technician dan Foreman.

Prestasi pertama ditorehkan oleh Kalla Toyota Mamuju yang berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, yakni Outlet of The Year dan Best of The Best Sales Performance.

Kemudian, Star Award Sulawesi & East Indonesia masing-masing diraih Fatmasari dari Kalla Toyota Poso, Rahmia Rasyid dari Kalla Toyota Maros, Sunengsih dari Kalla Toyota Cokroaminoto, dan Ummi Kalsum dari Kalla Toyota Kendari.

Sementara, dalam Dealer People Contest kategori GR Technician, A Nur Hidayat yang merupakan teknisi Kalla Toyota Urip Sumoharjo berhasil meraih juara tiga.

Kemudian, di kategori Foremen, Muhammad Aswat dari Kalla Toyota Kendari berhasil meraih juara dua dan Suhardi dari Kalla Toyota Alauddin menyabet juara tiga.

"Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang atas pencapaian yang luar biasa, Prestasi ini sekaligus memberikan gambaran terhadap kualitas dari SDM Kalla Toyota yang senantiasa bekerja profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan," ungkap Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty Muhammadiah, Selasa (23/3/2021).

Namun, menurut Fajriaty, pencapaian ini tak boleh membuat pemenang cepat berpuas diri.

Melainkan, justru harus menjadi pemicu untuk berinovasi lebih baik lagi sekaligus bisa menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum mendapatkan juara.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana kita terus memberikan kemudahan kepada pelanggan di setiap layanan yang kita miliki, Karena sesungguhnya pencapaian ini tidak pernah terlepas dari dukungan dari pelanggan yang terus memberikan kepercayaan kepada Kalla Toyota," tuturnya.

Hingga kini Kalla Toyota pun masih terus meraih berbagai pencapai terbaiknya dengan konsisten memenangkan pasar otomotif di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Data penjualan Januari hingga Februari 2021 mencatat market share 27,87 persen atau 1409 unit mobil yang berhasil terjual.

Khusus di Februari, Kalla Toyota berhasil membukukan penjualan sebanyak 774 unit atau dengan perolehan 32,13 persen dari total penjualan mobil di Sulsel.

Dengan demikian, pencapaian ini membuktikan bahwa Kalla Toyota masih menjadi pilihan utama masyarakat Sulsel. (*)