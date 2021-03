Berikut Ini Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar Madura United vs PS Sleman, Besok Persib vs Bali United

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah drama Persija vs PSM Makassar, hari ini Selasa (23/3/2021) ada Derby Jatim Persebaya vs Persik dan Madura United vs PS Sleman via Live Streaming TV Online Indosiar.

Berikut ini Jadwal Piala Menpora 2021 bisa disaksikan Live Indosiar via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar.

Selanjutnya besok, Persib Bandung vs Bali United akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, di Yogyakartaka, selaku tuan rumah Grup D pada Rabu (24/3/2021) pukul 18.15 WIB.

Kemenangan PSM

Berbekal skuat 100 persen lokal, PSM Makassar pecundangi Persija Jakarta di laga perdana penyisihan grup B Piala Menpora.

Skuat Juku Eja menang dua gol tanpa balas di stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/3/2021) malam.

Kemenangan ini sekaligus mematahkan segala prediksi yang bermunculan sebelum laga dimulai.

Awalnya Macan Kemayoran lebih diunggulkan lantaran memiliki komposisi skuat yang lebih baik dari PSM.

Jika PSM memakai 100 persen lokal dengan perpaduan pemain asli Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur (Papua dan Maluku), Persija sebaliknya, memiliki enam pemain ‘bule’.

Dengan komposisi empat pemain asing dan dan dua pemain naturalisasi.