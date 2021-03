Jelang Sekolah Tatap Muka, 3.920 Guru Bakal Divaksin di Sinjai

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Dinas Pendidikan Sinjai, Sulawesi Selatan akan melakukan vaksin kepada seluruh guru.

Rencana itu menyusul akan dilakukannya kegiatan tatap muka belajar mengajar di sekolah pada Juli mendatang.

Para tenaga guru yang akan divaksin di Sinjai tersebar di sembilan kecamatan.

"Rencana ada 3.920 orang dari tingkatan TK, SD dan SMP akan divaksin," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, tenaga guru sudah menjadi wajib divaksin sebagai bagian pelayanan terdepan untuk proses belajar mengajar di Sinjai.

Dirinci TK PNS 107 orang, TK Non PNS 287 orang. Guru SD PNS 1.467 orang, guru SD Non PNS 1.087 orang, SMP PNS 586 orang, SMP Non PNS 386 orang.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Sinjai telah melakukan vaksin 2.281 orang.

"Jumlah warga yang sudah divaksin terdiri dari pejabat Pemkab Sinjai, TNI dan anggota Polri serta pejabat Forkopimda dan tokoh masyarakat," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, drg Farina Irfani.

Jumlah tersebut untuk tahap pertama. Dan selanjutnya akan vaksin untuk kalangan pedagang dan para petugas pelayan publik. (*)