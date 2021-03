Dokter di Makassar Mengaku Jadi Kuat Usai di Vaksin Corona

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seorang dokter salah satu rumah sakit di Makassar, Endy Adnan merasakan perbedaan sebelum dan sesudah divaksin Covid-19 Sinovac buatan China dan Bio Farma.

Usai mendapatkan vaksis dosis kedua pekan lalu di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar, ia merasa lebih kuat makan.

Tak hanya itu, aktivitas Endy saat berolahraga sepeda atau gowes lebih meningkat.

"Kecepatan yang saya dapat biasanya hanya 35 km (kilometer) per jam, tapi setelah divaksin jadi naik hingga rata-rata 40-45 km per jam," katanya via pesan WhatsApp, Minggu (21/3/2021).

Endy mengatakan, catatan angka yang didapatkannya itu selepas mendapatkan suntikan vaksin kedua.

"Sejak hari Selasa pekan lalu selesai vaksin dosis kedua, lalu Kamis dan Sabtu kemarin saya Gowes dan dapat angka itu," jelasnya.

Meski demikian, respon pasca divaksin berbeda-beda tiap orang. Namun ia merasakan perbedaan yang lebih baik.

Meski telah divaksin, Endy pun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk segera ikut vaksin. Utamanya yang sedang berjalan para nakes, yang bekerja di public service hingga lansia. "Tidak lain untuk memutus mata rantai Covid-19," jelasnya.