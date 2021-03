VIDEO: Viral Uji Coba Bayar Tol dengan Radio Frequency Mobil Tak Perlu Berhenti, Begini Faktanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video disertai dengan narasi uji coba bayar tol dengan Radio Frequency Identification (RFID) sehingga pengguna jalan tidak perlu berhenti melakukan transaksi, viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Edoward Jc di grup Facebook Persatuan Driver Online Grabcar, Gocar, Rabu (17/3/2021).

"Uji coba bayar tol pakai RF ( radio frequensi ) card.seberapa cepat reaksinya," tulis akun tersebut.

Dalam video berdurasi 21 detik itu, tampak ada sebuah mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi gerbang tol.

Pengemudi mobil tidak menurunkan kecepatannya walaupun telah mendekati pintu tol yang masih dalam keadaan tertutup.

Namun, begitu mobil mendekat, pintu tol langsung terbuka tanpa pengemudi mobil melakukan transaksi terlebih dahulu.

Sejumlah warganet pun mengomentari unggahan video tersebut, berikut di antaranya:

"Tingkat resiko nabrak sangat tinggi... portal gk selalu fast respon. Mungkin sensor bisa 0 koma sekian detik detect tpi respon ke portal udah pasti gk selamanya mulus..."

"Bahaya klo ky gituh bkl jd contoh ke pengguna mobil .. Nganjurin ngebut2 di pintu tol namanya"

"Mantafff itu ky need for speed most wanted".