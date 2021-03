Ini Neslihan Yigit Atlet Bulutangkis Turki Kontroversi di All England 2021, Dibandingkan Tim Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sempat viral di media sosial sosok atlet bulutangkis putri asal Turki, Neslihan Yigit.

Awalnya kontroversi dibandingkan dengan tim Indonesia. Kini dirinya dinyatakan Walkout atau WO dari ajang All England 2021 pada Kamis (18/3/2021) sore.

Sebelumnya ada protes terjadi sebab dirinya tetap diperbolehkan tampil meski bepergian satu pesawat dengan tim Indonesia dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/3/2021).

Padahal regulasi Pemerintah Inggris, apabila pada satu pesawat yang sama terdapat orang yang positif Covid-19, penumpang lain diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari.

Namun, hanya tim Indonesia yang dipaksa mundur dari All England lebih cepat pada Kamis pagi hari WIB.

Sontak, hal tersebut pun menimbulkan kontroversi karena penyelenggara All England dan BWF selaku penanggung jawab terkesan tak adil soal ini.

Akan tetapi, Neslihan Yigit diketahui telah mengundurkan diri dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut per Kamis sore WIB.

Yigit dijadwalkan menghadapi wakil Jepang Akane Yamaguchi pada pertandingan kedua di Lapangan 2 Utilita Arena, Birmingham, yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Hal ini diketahui dari cuitan Badminton Talk begitu juga dari informasi di Tournament Software yang menyatakan bahwa Yigit "Walkover".

Belum diketahui alasan mengapa Neslihan Yigit membuat keputusan tersebut.

BWF dan pihak All England pun belum memberikan keterangan resminya hingga berita ini diterbitkan. Namun, wakil Turki tersebut telah gugur secara walk out di All England.

Dia dipastikan memberikan kemenangan mutlak kepada ganda putri Jepang, Akane Yamaguchi, pada babak 16 besar.

Sebelum ini, Neslihan Yigit yang sempat diterpa kontroversi berhasil menang pada babak pertama usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.