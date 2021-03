Kalla Toyota Konsisten Jadi Market Leader dengan Capaian 33,64 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Walau sektor otomotif mengalami penurunan -4 persen di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra, Kalla Toyota justru mengalami peningkatan pejualan.

Kalla Toyota mencatat peningkatan penjualan sebesar 55 persen di bulan Februari.

Tak hanya terjadi peningkatan, Kalla Toyota juga konsisten menjadi market leader dengan capaian 33,64 persen di seluruh wilayah penjualannya.

Toyota Rush menjadi unit yang mendominasi penjualan terbanyak sepanjang Februari 2021,di bulan Maret hingga minggu kedua ini, Kalla Toyota telah menguasai market share sebesar 17,56 persen.

Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty Muhammadiah, mengungkapkan bahwa relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru kini resmi diberlakukan.

Kebijakan ini memberikan diskon hingga puluhan juta rupiah, mobil Toyota tipe Avanza, Rush, Yaris,Sienta, dan Vios menjadi deretan yang termasuk dalam program relaksasi ini.

“Hingga minggu kedua di bulan Maret ini, Kalla Toyota telah mencatat peningkatan penjualan hingga 63 persen, program relaksasi ini memacu gerak Kalla Toyota untuk tetap bisa menguasai market share hingga akhir Maret mendatang,bagi pelanggan setia Kalla Toyota, ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki unit Toyota unggulan,” ungkap Fajriaty, Jumat (19/3/2021).

Kalla Toyota menghadirkan promo angsuran mulai 2 jutaan rupiah dan rate mulai 1,99 persen, paket ini sudah termasuk gratis biaya jasa service berkala.

Kalla Toyota juga memberikan special offer diskon hingga puluhan juta untuk unit Toyota New Alphard, New Camry, All New Corolla Altis, dan Dyna, bagi pelanggan yang melakukan trade in, Kalla Toyota memberikan spesial benefit cashback hingga Rp 5 juta rupiah.

Kalla Toyota juga berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di area bengkel.