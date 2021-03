Informa Custom Furniture Hadir di Living Plaza

Bagi pelanggan setia Informa, perlu diketahui saat ini Informa Custom Furniture kini hadir di Living Plaza Pettarani, tak hanya itu saja saat ini Informa memberikan diskon sebesar up to 15 persen.

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Informa tak henti-hentinya memberikan beragam promo menarik untuk pelanggan setianya dengan mengusung tema Made Just For You.

Menurut Duty Manager Informa Living Plaza Pettarani, Igo Dermawan, Informa Custom Furniture lebih dari sekedar kebutuhan rumah tangga,

" Lebih dari sekedar kebutuhan rumah tangga, kita juga menghadirkan layanan untuk wujudkan ruang kantor dan area bisnis, mulai dari area perancangan yang matang hingga eksekusi, berdesain moderen dan efisien yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta identitas perusahaan anda," ujarnya Kamis (18/3/2021).

Selain itu, demi menambah kepuasan masyarakat dengan promo up to 15 persen, berlaku juga potongan harga dengan minimal berbelanja tertentu.

Minimal belanja sebesar Rp 100 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp 2 juta jika melakukan DP 50 persen selama periode promo atau mendapatkan diskon sebesar 5 persen maksimal Rp 5 juta, jika melakukan full payment selama periode promo.

Minimal belanja sebesar Rp 150 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp 5 juta jika melakukan DP 50 persen selama periode promo atau mendapatkan diskon sebesar 10 persen maksimal Rp 15 juta, jika melakukan full payment selama periode promo.

Minimal belanja sebesar Rp 200 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp 10 juta jika melakukan DP 50 persen.

Promo berlaku mulai 16 Maret 2021 hingga 18 April 2021.