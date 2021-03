Nasi Siram di Gravity Sky Lounge Swiss-Belhotel Makassar Hanya Rp 55 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Swiss-Belhotel Makassar kembali menawarkan beragam menu untuk memanjakan lidah pengunjung dan tamu di Maret 2021 ini.

Salah satunya bertajuk Quick business Lunch dengan menu andalan Nasi Siram.

Dibanderol mulai Rp 55 ribu per pax menu ini bisa dinikmati di Gravity Sky Lounge, lantai 20, Swiss-Belhotel Makassar, Senin-Kamis pukul 12.00 hingga 14.30 Wita.

Menu-menu yang bisa dinikmati ialah nasi gurih, ayam kemangi, sapo tahu, tumis daging saus tiram, tahu, es campur dan pudding.

"Jadi konsepnya all you can eat, nambah bisa berkali-kali," kata Public Relations Swiss-Belhotel Makassar, Keisha Veldon, Rabu (17/3/2021).

Menurut Keisha, makan siang dengan tema panorama view laut dan keindahan Kota Makassar di Gravity Sky Lounge menjadi daya tarik tersendiri.

"Soal tempat jangan khawatir, kapasitas tempat bisa sampai 200 pax dengan protokol kesehatan ketat," bebernya.

Sementara itu, Chef Robby Purnama Sandhy Swiss-Belhotel Makassar menambahkan, nasi siram ini bisa dinikmati hingga awal April 2021.

"Sebelum promo berakhir, segera icip menu yang menggugah selera ini," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit