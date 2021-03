Realisasi Panjar Rumah 0 Persen, Ini Kata Regional CEO Mandiri Wilayah Sulawesi dan Maluku

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baru-baru ini, Bank Indonesia (BI) melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.

Dengan begitu, debitur bisa mendapat Kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan DP 0 persen sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Namun BI menegaskan, ketentuan DP 0 persen ini masih tergantung keputusan perbankan.

Bank sentral memberikan keleluasaan bagi bank dengan beberapa persyaratan yang patut dipatuhi.

Dengan prinsip manajemen risiko tentunya diserahkan pada bank. Kita tidak atur di sini (siapa saja yang berhak mendapat DP 0 persen) karena itu sudah sangat mikro, serahkan ke banknya," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam Taklimat Media secara virtual, Senin (22/2/2021) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Regional CEO Bank Mandiri Wilayah X/ Sulawesi dan Maluku, Muhammad Ashidiq Iswara mengatakan, pihaknya tentu sejalan dengan aturan regulator dalam penyaluran DP 0 persen.

"Sementara ini, ketentuan internal Bank Mandiri sedang difinalisasi di kantor pusat dan akan disosialisasikan kemudian," katanya pada Tribun Timur, Selasa (16/3/2021).

Ia pun memproyeksikan, aturan baru ini dapat memikat nasabah untuk mengambil fasilitas KPR.

Khususnya, segmen millenial atau pembeli rumah pertama.

"Tipe pembeli seperti ini biasanya merupakan karyawan baru. Intinya kita mendukung program yang bisa menggairahkan sektor properti," tuturnya.