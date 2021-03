Mengenal Ayudia S Natsir, Media Relations Kalla Grup yang Hobi Basket

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Media Relations Officer Kalla Group, Ayudia S Natsir menjadikan olahraga sebagai cara mengekspresikan kehidupannya, salah satunya olahraga basket.

"Saya pribadi hobi berolahgara sejak dulu, saat ini lagi sering latihan basket. Selain itu jika weekend saya running di sekitar kompleks rumah atau bersepeda, sering juga bermain bulutangkis bersama ponakan," ujarnya Senin(15/3/2021).

Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Ayu ini rajin membawa bekal dari rumah serta air putih di setiap aktivitas.

Sebelum beraktifitas hingga menjelang tidur ia diketahui rutin meminum madu hangat dan propolis setiap hari serta mengkonsumsi vitamin atau suplemen.

Sebagai Media Relations untuk beberapa unit bisnis Kalla Group, tentu menyita banyak waktu Ayu.

"Sebisa mungkin saya menyelesaikan segala pekerjaan saya di kantor dan tidak membawanya ke rumah. Begitu pun akhir pekan, jika tidak ada pekerjaan yang mendesak dan urgensinya tinggi, sebisa mungkin saya menghabiskan akhir pekan dirumah," tuturnya.

"Apalagi keluarga saya tipe yang suka berbagi cerita satu sama lain, jadi akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk berbagi cerita tentang apa yang kami lalui sepekan ini. Kami suka memasak, baking, dan bermain bersama keponakan-keponakan. Sering kali juga hangout bersama sahabat sambil ngopi," tambahnya.

Selain itu, tetap sehat secara fisik, hati, ucapan, pikiran dan financial menjadi harapannya agar mampu memberikan waktu yang lebih berkualitas ke orang tua serta mampu berikan perform yang baik bagi perusahaan.

Kendati demikian, dirinya selalu berharap apapun yang ia lakukan dan kerjakan akan membawa manfaat bagi orang tua,keluarga dan bagi orang banyak.

"Becoming a person of value, dimulai dengan berbuat baik kepada diri sendiri, serta bisa perform dengan baik, saya harap impian-impian yang belum tercapai saat ini bisa segera terwujud walaupun saat ini masih proses menuju sana, tapi minimal, saya sudah tidak menyusahkan orangtua dan keluarga dan sudah bismembiayai hidup secara mandiri," pungkasnya.