FKG Unhas dan Unair Seminar Bersama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan FKG Universitas Airlangga (Unair) menggelar seminar bersama “Stovit Online Series” melalui aplikasi zoom meeting, Selasa (16/3/2021).

Panitia penyelamatan, drg. Yossy Yoanita mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan selama masa pandemi.

Lebih lanjut drg. Yossy menyampaikan bahwa kegiatan series selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2021.

Hadir sebagai pemateri yakni, Azlan Bin Jaafar (Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Malaysia) dengan tema “The Future of Dental Health Care after this Pandemic Era”.

Nor Azlida Mohd Nor (Univeristy of Malaya, Malaysia) dengan tema “Planning Oral Health Education Programme”.

Ahmad Azlida Zam Zam Aghasy (Peneliti dan Alumni S2 IKESGI FKG Unair) dengan tema “Optimalisasi dan Kesehatan gigi dan mulut Indonesia melalui integrase system Informasi”.

Hadir pula Fuad Husain Akbar (KPS S2 Kedokteran Gigi FKG Unhas) dengan tema “ Systematic literature review: Solusi penelitian di masa pandemic Covid-19”.

Dekan FKG Unair Dr Agung Sosiawan dan Dekan FKG Unhas drg. Muhammad Ruslin, hadir dalam kegiatan seminar ini.

Dalam sambutannya, drg. Ruslin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada kegiatan ini.

Dirinya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir untuk menambah informasi dan pengetahuan.

“Sebagai Dekan FKG Unhas, kami mengucapkan syukur dan rasa hormat serta mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dekan FKG Unair atas kesediaannya mengajak berkolaborasi dengan kami dalam kegiatan kali ini," kata drg. Ruslin via rilis.

Sebagai Dokter Gigi, kata dia, kegiatan ini adalah sebuah alternatif untuk menjadi produktif selama masa pandemi seperti saat ini.

“Saya sangat berharap kegiatan series ini akan sukses, tidak hanya sebagai wadah untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman tetapi juga sebagai ajang kelanjutan dari persahabatan dan kerjasama jangka panjang antara FKG Unhas dan FKG Unair," harapnya.

Diakhir sambutannya, drg. Ruslin berpesan kepada para peserta untuk tetap semangat dan memanfaatkan waktu berharga ini dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan berlangsung lancar selama kurang lebih empat jam dengan dihadiri ratusan peserta dengan moderator yakni Dini Setyowati.