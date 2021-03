Akhirnya Stefan William Buka Suara soal Nasib Pernikahannya Celine 'Saatnya untuk Melepasmu Pergi'

TRIBUN-TIMUR.COM - Stefan William akhirnya buka suara soal rumah tangganya.

Selama ini, ia cenderung diam dan menyibukkan diri dengan kanal YouTube barunya yang membahas soal gaming.

Sementara itu Celine Evangelista yang muncul ke publik juga tidak terlalu gamang menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya.

Namun ia sempat mengatakan menyesal menikah terlalu cepat karena tidak mengenal calon suaminya terlebih dahulu.

Tapi sepertinya keduanya sudah mengambil langkah pasti.

Soalnya Stefan William menyinggung soal melepaskan istrinya dan melanjutkan hidupnya.

Stefan akhirnya sedikit membuka soal prahara rumah tangganya.

Ia mengunggah video Tik Tok berisi kata-kata yang mewakili isi hatinya.

'I've finally accepted that it's time to let you go now... I missed you for a while... I cried over it, I spent a long time wondering why you did what you did...'

(Aku akhirnya menerima bahwa ini saatnya untuk melepasmu pergi... Aku sempat merindukanmu... Aku menangis, aku menghabiskan waktu memikirkan kenapa dan apa yang kamu lakukan)