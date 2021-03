Efek Samping Covid-19, Pasien Ereksi 3 Jam Setelah Sesak Napas hingga Hal Tak Diduga Dokter Terjadi

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang pria pasien Covid-19 meninggal setelah mengalami ereksi 3 jam yang menyakitkan.

Hal itu adalah efek samping dari komplikasi penyakitnya dengan Virus Corona yang jarang terjadi.

Kasus ini dilaporkan oleh The American Journal of Emergency Medicine, yang merujuk pada data Covid-19 di AS, yang tidak disebutkan identitas lengkapnya.

Melansir World of Buzz pada Sabtu (13/3/2021), seorang pria 69 tahun dengan obesitas harus dirawat di IGD setelah mengalami sesak napas pada 1 Januari 2021.

Pria itu minum obat untuk sesak napas yang diresepkan dokter kepadanya, tetapi itu tidak membantu.

Sementara, dilaporkan ia tidak segera melakukan tes Covid-19, kendati kondisinya mencirikan gejala tersebut.

Hingga kondisinya memburuk dengan disertai batuk dan demam selama sepekan.

Saat melakukan tes Covid-19 di ruang gawat darurat, para dokter mendapatkan hasil diagnosis positif virus corona.

Pasien kemudian dirawat di rumah sakit, tapi dalam 10 hari kondisinya semakin memburuk hingga membutuhkan steroid dan ventilator untuk membantu pernapasannya.

Saat itu, pasien ditelungkupkan untuk merangsang aliran udara ke seluruh tubuh.

Setelah itu, justru pria itu mengalami kondisi langka, yaitu priapisme, suatu kondisi di mana seorang pasien mengalami ereksi yang menyakitkan selama berjam-jam.