Mubes II Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas Diundur

Ketua Panitia Mubes II Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, Sayid Alwi Fauzy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Besar (mubes) II Sub Komisariat Ikatan Alumni (IKA) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mengalami perubahan jadwal.

Yang tadinya akan digelar Sabtu (20/3/2021), diundur jadi, Sabtu (27/3/2021).

Ketua Panitia Mubes II Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, Sayid Alwi Fauzy mengatakan, pengunduran jadwal Mubes II tersebut dikarenakan beberapa hal.

"Pertama terkait kondisi teknis dan tentunya kehadiran tokoh-tokoh penting. Utamanya Ketua IKA Komunikasi Dr Suhardika Duka MM," ujar Bang Awi sapaannya via rilis.

Selain itu, untuk lokasi acara Mubes II juga mengalami perubahan.

"Bila sebelumnya digelar di Aula Prof AS Ahmad Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, kita sepakati bersama SC (Steering Committee) di Gedung Ipteks Unhas Jl Perintis Kemerdekaan Makassar," kata Awi.

Lokasi Mubes berkapasitas ratusan orang, lanjut Awi sangat representatif dengan agenda mubes yang telah direncanakan.

Selain laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2017-2021 yang diketuai Dr Suhardi Duka, juga digelar pemilihan Ketua Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas periode 2021-2025.

"Di tengah Mubes akan ada pemberian penghargaan kepada beberapa figur yang telah memajukan Ilmu Komunikasi FISIP Unhas," ujarnya.

Hal terpenting, lanjut dia, karena Makassar masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Mubes II digelar secara hybrid.

"On site di Gedung Ipteks Unhas. Dan online via virtual zoom. Rencananya Ketua IKA akan hadir on site," kata Awi.