Kondom Tersangkut di Kelamin, Suami Akhirnya Tahu Istrinya Selingkuh

Sungguh tragis rumah tangga pasangan ini. Hancurnya hati sang Suami sata tahu Istrinya selingkuh.

Semua berawal saat si Istri mengeluh sakit pada kemaluannya.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada kondom tersangkut di alat Kelamin.

Begini kejadiannya:

Suami menuduh Istrinya selingkuh setelah dokter mendapati ada konom kondom yang tertinggal di dalam organ kewanitaannya.

Kejadian ini direka ulang dalam program televisi Amerika Serikat (AS) Sex Sent Me to the ER.

Para aktor memerankan peristiwa saat seorang wanita mencari bantuan setelah mengalami rasa sakit di organ kewanitaannya.

Dr Aminidhan Thekkar menjelaskan, ada cairan aneh keluar dari alat kelamin wanita tersebut yang termasuk efek sampingnya.

Pasien awalnya khawatir dia PMS (Pre-Menstruasi Syndrome) dan sempat menyalahkan suaminya.

Namun, singkat cerita dokter akhirnya menemukan kondom yang lama tertinggal di dalam organ intimnya.