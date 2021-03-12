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7 ASN Diperiksa di Polda Sulsel Terkait Tersangka Korupsi Nurdin Abdullah, Ini Kata Kabid Humas
Tujuh pegawai Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tujuh pegawai Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (12/3/2021) siang.
Mereka diperiksa oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ke tujuh orang itu, diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dugaanTindak Pidana Korupsi (TPK) perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
Dalam kasus itu, KOK telah menetapkan tiga orang tersangka. Yaitu, Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, Sekretaris PUTR Sulsel Edy Rahmat dan seorang kontraktor Agung Sucipto.
"Benar untuk kegiatan pemeriksaan itu, memang berlangsung di Polda Sulsel. Tapi untuk teknis pemeriksaan dan lain-lainnya itu kewenangan KPK, jadi lebih lanjutnya ke Jubir KPK," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan.
E Zulpan enggen membeberkan ruang dan jadwal pasti pemeriksaan ke tujuh ASN tersebut.
Keterangan tertulis yang diperoleh dari juru bicara KPK, Ali Fikri, ke tujuh ASN yang diperiksa itu memilik jabatan berbeda.
"Atasnama saksi Herman Parudani Pegawai Negeri Sipil pemprov Sulsel, Ansar Pegawai Negeri Sipil pemprov Sulsel, Hizar Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sulsel," tulis Ali Fikri dalam keterangannya.
"Lalu Suhasril Pegawai Negeri Sipil pemprov Sulsel, A Yusril Mallombassang Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sulsel, Asirah Massinai Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sulsel dan Astrid Amirullah Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sulsel," sambungnya. (*)
Nurdin Abdullah ditangkap KPK
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7 ASN Diperiksa di Polda Sulsel
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