Viral Lelaki Asal Korea Hina Indonesia Katakan Kalah Jauh Dari Negeri Gingseng

TRIBUN-TIMUR.COM- Tersebar video viral hari ini, aksi lelaki Korea hina Indonesia di media sosial Ome TV.

Pernyataan pria yang ditampilkan melalui video itu menyatakan orang Korea Selatan lebih di atas orang Indonesia.

Pria asal Korea Selatan yang menghina wanita Indonesia tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Tindakannya tentu saja membuat warga Indonesia geram, sehingga akun Instagramnya@96___k__sik diserang oleh netizen Indonesia.

Banyak diserang oleh netizen Indonesia, pria tersebut dapat dikatakan melalui akun instagramnya.

Ia mengungkapkan bahwa tidak mengerti bahasa dari para netizen yang menyerang.

Ia bercakap dengan seorang perempuan asal Indonesia.

“Oh…ok…I don’t care you know (oh ok aku tidak peduli, kamu tahu),” kata lelaki korea itu.

Ia pun menyatakan Korea Selatan lebih maju dari Indonesia dari segala aspek mulai deri GDP hingga ekonomi.

Beberapa tanggapan netizen yakni