Profil Jang Ki Yong, Aktor yang Dikonfirmasi Akan Jadi Pasangan Song Hye Kyo di Drama Korea Terbaru

PROFIL Jang Ki Yong, Aktor yang Dikonfirmasi Akan Jadi Pasangan Song Hye Kyo di Drama Now We Are Breaking Up

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Jang Ki Yong menjadi perbincangan setelah dikonfirmasi akan beradu akting dengan Song Hye Kyo.

Drama Korea baru yang diberi judul sementara Now We Are Breaking Up telah mengonfirmasi daftar pemainnya.

Song Hye Kyo telah dikonfirmasi untuk membintangi drama ini bersama Jang Ki Yong, Choi Hee Seo dan Kim Joo Heon.

Drama ini nantinya akan menceritakan tentang cinta dan perpisahan yang emosional.

Penggemar Drama Korea bakal disuguhi dengan judul terbaru Now We Are Breaking Up.

Drama yang bercerita tentang dunia model bakal dibintangi oleh aktris papan atas Korea Selatan, Song Hye Kyo.

Ia akan memerankan karakter utama bernama Young Eun, seorang pemimpin tim desain dalam salah satu label fashion.

Song Hye Kyo akan dipasangankan dengan aktor Jang Ki Yong.

Drama ini mulai diproduksi pada bulan April dan akan tayang di SBS pada paruh kedua tahun 2021

Banyak fakta menarik tentang lawan main Song Hye Kyo di drama Now We Are Breaking Up ini.