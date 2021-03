20 Maret, Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas Gelar Mubes II

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sub Komisariat Ikatan Alumni (IKA) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II.

Mubes tersebut akan berlangsung di Aula Prof AS Ahmad Ilmu Komunikasi FISIP Unhas Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Sabtu (20/3/2021).

Mubes II Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi Fisip Unhas mengangkat tema 'Bersama, Bersinergi, Berdaulat'.

Steering Committee (SC) Mubes II, Dr Muh Akbar MSi menjelaskan makna tema yang diangkat.

"Tema bermakna, ada kebersamaan antara pihak kampus, mahasiswa dan alumni. Bersinegi itu, saling mendukung antara tiga hal itu," ujarnya via rilis, Kamis (11/3/2021).

Ia memisalkan, mahasiswa butuh magang, alumni yang punya link ke perusahaan bisa membantu.

"Semacam akselerasi bidang keilmuan," katanya.

"Berdaulat sendiri makananya, makin menguatkan Ilmu Komunikasi untuk bisa menjadi Fakultas ke depan. Yah minimal ditunggu kehadirannya di kampus dan masyarakat secara umum," ujar Bang Ompe sapaannya.

Ketua Panitia Mubes II Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, Sayid Alwi Fauzy menambahkan, dalam Mubes II ada beberapa agenda yang dibahas.

"Selain laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2017-2021 yang diketuai Dr Suhadi Duka, juga digelar pemilihan Ketua Sub Komisariat IKA Ilmu Komunikasi FISIP Unhas periode 2021-2025," kata Awi sapaannya.

Di tengah Mubes, lanjutnya, akan ada pemberian penghargaan kepada beberapa figur yang telah memajukan Ilmu Komunikasi FISIP Unhas.

Hal terpenting, kata Awi, karena Makassar masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Mubes II digelar secara hybrid.

"On site di Aula Prof AS Ahmad Ilmu Komunikasi Fisip Unhas. Dan online via virtual zoom. Rencananya Ketua IKA akan hadir on site," jelas Awi.