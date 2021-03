Fakta-fakta Lagu Raja Terakhir Milik Young Lex, Penuh Kontroversi serta Hujatan Para Fans KPop

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sejak kemarin, Selasa (9/3/2021) nama Young Lex kembali menuai sorotan.

Sosoknya memang selalu menjadi kontroversi dari setiap karya yang diluncurkannya.

Ia baru saja merilis video musik Raja Terakhir (The Last King), Official song for Three Kingdoms: Hero Legendaris.

Namun mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap plagiat.

Bahkan menjadi trending di media sosial.

Dilansir dari Tribun Pontianak, terutama di Twitter, Young Lex trending setelah netizen melihat kesamaan video musik baru Young Lex dengan video musik Lay EXO

Hal itu berawal dari video musik "Raja Terakhir (The Last King)" dari Young Lex yang baru diunggah 8 Maret 2021, penggemar menyadari ada terlalu banyak kesamaan konsep dengan video musik "Lit" Lay yang telah dirilis 9 bulan lalu.

Mulai dari kostum, naga, gerakan tarian yang ada di video musik Young Lex terlihat sangat mirip dengan milik Lay.

Young Lex sempat membuat komentar seperti "Fans K-pop otak micin akan bilang ini plagiat," yang membuat penggemar semakin marah dengan sikapnya.

Walaupun komentar itu telah dihapus dari kolom komentar YouTube-nya, penggemar telah menyimpan tangkapan layarnya dan membagikannya di media sosial.