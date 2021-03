Afifa Resmi Jabat Presiden Direktur MAMI yang baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mengumumkan penunjukan Presiden Direktur yang baru, Afifa berdasarkan keputusan para pemegang saham.

Afifa telah bersama MAMI sejak lama, tahun lalu, Afifa telah menjabat sebagai Interim President Director menggantikan Legowo Kusumonegoro yang berganti peran menjadi Penasihat untuk Manulife Wealth and Asset Management Indonesia.

Di tahun 2020 yang penuh tantangan untuk pasar global maupun Indonesia, MAMI berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat dan tetap menjadi salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp 97,2 triliun pada akhir Desember 2020.

Presiden Komisaris MAMI Gianni Fiacco,mengatakan, menemukan penerus bukanlah tugas yang mudah, namun sangat senang telah melakukan promosi internal dan mengangkat Afifa sebagai Presiden Direktur yang baru.

"Afifa telah bersama MAMI selama hampir 10 tahun dan memiliki pengalaman selama dua dekade di industri, kami yakin beliau akan terus membawa MAMI ke level yang lebih tinggi,ujarnya Saat Webinar zoom, Rabu (10/3/2021).

Legowo Kusumonegoro mengatakan, Afifa adalah pemimpin yang ideal untuk membawa MAMI menjadi semakin maju.

"Kami telah bekerja sama secara erat untuk kemajuan MAMI sejak hari pertama beliau bergabung di MAMI,ia memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat untuk memajukan MAMI dan juga industri, saya sangat yakin beliau akan memimpin MAMI menuju kesuksesan yang berkelanjutan," tuturnya.

Tak hanya itu Afifa juga menyampaikan jika dirinya sangat bersemangat mengemban perannya yang baru dan akan terus bekerja sama dengan tim serta para mitra dalam mengembangkan bisnis pengelolaan kekayaan dan aset di Indonesia.

"Tahun lalu MAMI mengalami pertumbuhan yang luar biasa, total AUM MAMI meningkat 30 persen di tahun lalu berkat kepercayaan para investor institusi dan ritel, serta dukungan para mitra distribusi reksa dana MAMI," ucapnya.

Mengutip data OJK per akhir Desember 2020, MAMI menempati peringkat pertama diantara perusahaan manajer investasi di Indonesia dalam hal AUM reksa dana Rp 49,4 triliun

Di tahun 2020, AUM reksa dana MAMI tumbuh sebesar Rp 19,7 triliun menjadi sebesar Rp 49,4 triliun pada akhir Desember 2020.

Secara persentase, AUM reksa dana MAMI mengalami pertumbuhan sebesar 66,2 persen dalam setahun, jauh melampaui pertumbuhan industri. yang sebesar 5,8 persen pada tahun lalu.

Data OJK juga menunjukkan bahwa MAMI berada di peringkat teratas pada kategori AUM reksa dana pendapatan tetap Rp20,2 triliun dan AUM reksa dana syariah Rp8,3 triliun.

MAMI juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai Best Fund House dengan kembali diraihnya pengakuan dari industri dalam ajang 2021 Best of The Best Awards yang diselenggarakan oleh Asia Asset Management, setelah menerima penghargaan yang sama sebelumnya pada tahun 2020, 2018, 2016, dan 2015. (*)