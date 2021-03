Restoran KOI Claro Makassar Buka Kembali, Ada Diskon hingga 20%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar gembira bagi pengunjung dan tamu setia Hotel Claro Makassar.

KOI Japanse Restaurant Claro Makassar akan beroperasi kembali mulai Senin (8/3/2021).

Jam operasionalnya mulai pukul 10.00 Wita hingga 15.00 Wita. Lalu, pukul 18.00 wita hingga 20.00 Wita.

Sebelumnya, restoran ini vakum selama 1 tahun karena pandemi Covid-19 yang merebak sejak Maret 2020 lalu.

"Para tamu akan dimanjakan berbagai macam daging dan aneka seafood pilihan dengan bumbu khusus," kata Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi, Minggu (7/3/2021).

Harga yang ditawarkan mulai Rp 175 ribu per pax.

Usung konse all you can eat Barbeque, lanjut Yudi, pihaknya sengaja memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Apalagi, semakin maraknya konsep ini di Makassar sehingga kami menggarap pasar tersebut," bebernya.

Yudi memastikan, hidangan ala KOI Claro sangat berbeda dibandingkan tempat lain.

"Kami memakai bumbu khusus dalam setiap hidangannya sehingga para tamu bisa memilih sepuasnya," ujarnya.