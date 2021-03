Belajar Memberi Umpan Balik untuk Hidup Lebih Baik dengan Maximizing Your Learning with Feedback

Yayasan KITA Bhinneka Tunggal Ika memiliki program peningkatan kapasitas disebut SKILL UP. Kegiatan diadakan dua hari, Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2021

Ijma Sujiwo, seorang People & Community Development tampil membawakan materi dalam program SKILL UP. Kegiatan diadakan dua hari, Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2021.

Ijma Sujiwo, seorang People & Community Development tampil membawakan materi dalam program SKILL UP. Kegiatan diadakan dua hari, Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2021.

Citizen Reporter

Fransiska Sabu Wolor

Yayasan KITA Bhinneka Tunggal Ika

TRIBUN-TIMUR.COM - Yayasan KITA Bhinneka Tunggal Ika memiliki sebuah program peningkatan kapasitas yang disebut SKILL UP.

Kegiatan ini untuk ketujuh kalinya dilakukan dengan mengangkat tema “Maximising Your Learning with Feedback and Basic Coaching Skill”.

Fransiska Sabu Wolor (dok pribadi)

Hadir Ijma Sujiwo, seorang People & Community Development, Skill Up yang memberikan materi bagaimana cara memberi umpan balik (feedback) juga bagaimana cara memiliki kemampuan coaching.

Kegiatan tersebut diadakan selama dua hari, Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2021.

Di hari pertama, sebanyak 13 orang peserta belajar secara intensif mengenai pemberian umpan balik.

Jaim, sapaan akrab pemateri menjelaskan bahwa ada dua jenis feedback yaitu Reinforcing Feedback dan Constructive Feedback.

Kedua jenis umpan balik ini baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari.