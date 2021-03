Kini Bawa Pulang All New Jeep Wrangler Tanpa Uang Muka

All New Jeep Wrangler Sport

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Kars memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memiliki mobil impiannya seperti All New Jeep Wrangler kini bisa dibawa pulang tanpa uang muka alias DP 0 persen.

Program ini berjalan Maret 2021 yang berlaku untuk tipe All New Jeep Wrangler Sport maupun Rubicon, tenor yang diberikan mulai dari 11 hingga 59 bulan.

Selain DP 0 persen,ada pula tawaran menarik lainnya khusus untuk unit All New Jeep Wrangler Sport, yaitu bunga persen free asuransi.

Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars, Fery Irawan, mengatakan, program ini bertujuan untuk semakin memudahkan customer dalam memiliki Jeep JL (All New Jeep Wrangler) apalagi animo masyarakat di Sulawesi yang menjadi jaringan penjualan Kalla Kars cukup tinggi.

"Jadi, Jeep JL ini tentu sangat diminati di berbagai daerah di Sulawesi. Sejauh ini pemesanan unit masih terus kami terima. Nah, untuk semakin memudahkan pelanggan, kami hadirkan program DP 0 persen," ungkapnya, Jumat (5/3/2021).

Program ini pun telah didukung beberapa perusahaan pembiayaan, seperti Mega Auto Finance (MAF), Mandiri Utama Finance, Mandiri Tunas Finance, ACC, Adira, MaybankFinance, dan beberapa lembaga perbankan lainnya.

Selain DP 0 persen dan bunga 0 persen, free all risk insurance juga menjadi bagian dari program penjualan All New Jeep Wrangler kali ini.

All New Jeep Wrangler sendiri resmi diluncurkan di Makassar, November 2020,mobil SUV High asal Negeri Paman Sam ini memang memiliki fitur dan teknologi mutakhir yang lebih komplet.

Operational Manager New Car and Motorcycle Kalla Kars, Lucky Ismail, menyebutkan, mulai dari hadirnya fitur tombol start/stop engine, kamera pantau, hingga fitur Uconnect,begitu pun perubahan di bagian eksteriornya yang kini grill paling luarnya bersinggungan dengan lampu depan. Desain grill ini disebut-sebut terinspirasi dari CJ7 series.

Perubahan juga terjadi pada headlamp dan lampu senja yang sudah dilengkapi dengan teknologi LED.