Jasa Raharja Cegah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pegawainya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-PT Jasa Raharja Persero Cabang Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan itu mengusung tema Say No to Drugs via daring, Jumat (5/3/2021).

Diikuti seluruh pegawai Jasa Raharja.

Kepala Cabang Ifriyantono mengatakan, narasumber kegiatan ialah Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dr Iman Firmansyah SpKJ.

"Tujuan dari sosialisasi ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi, terutama pegawai PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan," katanya, Sabtu (6/3/2021).

Menurutnya, maraknya penyalahgunaan narkoba menjadi alasan utama sosialisasi ini digelar.

"Diharapkan dapat mengedukasi seluruh pegawai," ucapnya

Ifriyantono juga berharap, pegawai dapat menginformasikan kepada keluarga dan lingkungan smasing-masing.

"Semoga kita semua dapat menghindari narkoba serta bahaya yang ditimbulkannya," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit