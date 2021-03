Fans Ernie Judojono di Makassar Sedih dengar Si Tante Positif Covid-19, Pemuda ini Janji Bakal Besuk

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok yang disebut pemersatu bangsa oleh netizen, Tante Ernir datangkan kabar buruk bagi para fanatiknya di Kota Makasar.

Kabar terbaru dari perempuan bernama asli Ernie Judojono ini, dikabarkan positif Covid-19.

Hal ini membuat fanatiknya turut sedih.

Seperti yang berlangsung di Grup Goweserr Phoenam Makassar, satu diantara mereka menyampaikan pesan menyayat untuk si tante.

GWS (Get Well Soon) atau lekas sembuh yah. Tulis Andi Hakim, seorang dokter muda asal Makassar.



Andi juga mencolek Imran Eka Saputra, mantan Ketua KNPI Sulsel dalam grup Whats app Gowes Phoenam.

Selain itu, ia juga menyebut akan membesuk si tante.

Sebelumnya diberitakan, akun media sosial, Ernie Judojono yang biasa disapa Tante Ernie mengunggah foto seperti sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Warganet beramai-ramai mendoakan supaya Tante Ernie segera sembuh.

Benarkah Tante Ernie 'si pemersatu bangsa' itu positif Covid-19?

Sejauh ini Tante Ernie belum menjelaskan kabar dirinya dinyatakan positif Covid-19.