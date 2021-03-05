KLB Demokrat
Tolak KLB, Demokrat Polman Setia ke AHY
Bagi legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar ini, KLB yang digelar di Sumut dinilai terkesan
TRIBUN-TIMUR. COM, POLMAN - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Samad mengatakan tetap loyal dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Syamsul Samad menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) dengan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 -2026.
"Dari awal sampai detik ini DPC se Sulbar tetap solid ke AHY, " Kata Syamsul Samad saat dikonfirmasi tribun, Jumat (5/3/2021).
Bagi legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar ini, KLB yang digelar di Sumut dinilai terkesan dipaksakan
"Kalau merujuk pada AD ART Partai Demokrat, maka KLB di Sumut itu ilegal, " Tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3/2021), memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
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