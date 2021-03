The Penthouse 2 Tayang Malam Ini, Cheon Seo Jin Terancam Tak Jadi Direktur Karena Pembunuh Ayahnya

Aktris Kim So Yeon bergaun pengantin dalam drama Korae The Penthouse 2.

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Nasib buruk menimpa Cheon Seo Jin.

Masih ingat saat The Penthouse 1, ia berada dibalik kematian ayahnya saat itu.

Namun, dirinya bungkam seakan tak mengetahui apa-apa.

Bahkan, ia mengubah isi wasiat sang ayah yang melimpahkan mandat kepada sang adik untuk menjadi direktur sekolah atau ketua sekolah milik keluarganya.

Dilansir dari Wartakotalive, Drama Korea The Penthouse Season 2 menampilkan Kim So Yeon yang akan menghadapi krisis atau masalah pelik lainnya.

Dalam episode The Penthouse Season 22 sebelumnya, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) menggunakan putri Oh Yoon Hee (Eugene) Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) sebagai tameng.

Bae Ro Na digunakan sebagai tameng agar Oh Yoon Hee tidak bisa mengancamnya.

Putri Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) Joo Seok Kyung (Han Ji Hyun) mengungkapkan bahwa dia tahu Cheon Seo Jin meninggalkan ayahnya Cheon Myung Soo (Jung Sung Mo) untuk mati.

Sedangkan potongan gambar yang baru dirilis menggambarkan, Cheon Seo Jin didorong ke tebing oleh ibunya Kang Ok Gyo (Ha Min) dan adik perempuan Cheon Seo Young (Shin Seo Hyun).

Ketiga orang itu berbagi percakapan dalam suasana serius.