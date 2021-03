Sepatu Harga Jutaan Sisa Rp 600 Ribuan di MaRI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! Sejumlah promo yang dihadirkan sejumlah tenant di Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar sayang dilewatkan.

Tak tanggung-tanggung, potongan yang dihadirkan hingga ratusan ribu.

Misalnya saja di tenant Hush Puppies MaRI Makassar.

Tenant tersebut berlokasi di Ground Floor Mal Ratu Indah Makassar.

Saat ini, promo yang ditawarkan bertajuk End of Season Sale up to 60 Persen.

Kategori produk yang masuk dalam promo yakni sandal, sepatu, dan tas.

Sementara untuk modelnya ada yang formal dan casual.

"Mulai dari sendal pesta, sandal santai, sandal wedges, sepatu flat shoes, sepatu kantor, sepatu bepergian, sepatu kets," kata Asisten Kepala Toko Hush Puppies MaRI, Hendra, Jumat (5/3/2021).

Adapun kisaran harga normal untuk kategori sandal dan sepatu mulai Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta.

Sedangkan tas sendiri kisaran Rp 1,1 juta hingga Rp 1,3 juta.

"Karena adanya promo sale up to 60 persen, sisa harga untuk kategori sepatu dan sandalnya Rp 800 ribu hingga 1 juta, sementara untuk tasnya dibandrol Rp 660 ribu hingga Rp 880 ribu," bebernya.

Namun, tak semua produk masuk dalam kategori promo alias selected item.

Promo ini berlangsung hingg 15 Maret 2021.