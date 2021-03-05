KLB Demokrat
Beredar Foto Daftar Kamar Hotel Peserta KLB Demokrat, Benarkah Ada Ketua DPC Asal Sulsel?
Media sosial mulai ramai dengan foto-foto persiapan KLB Demokrat. Lokasinya di Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ancaman Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ternyata tidak main-main.
Media sosial mulai ramai dengan foto-foto persiapan KLB Demokrat. Lokasinya di Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Tepatnya di The Hill Hotel and Resort Sibolangit. Foto-foto persiapan venue sudah ramai di media sosial.
Tribun Timur memperoleh foto salinan kamar hotel peserta KLB Partai Demokrat.
Dalam salinan tersebut, tampak tertera nama sejumlah kader Partai Demokrat asal Sulawesi Selatan.
Dua di antaranya adalah nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) asal Sulawesi Selatan.
Antara lain nama H Ikrar kamaruddin Ketua DPC Demokrat Kabupaten Takalar. Kemudian ada nama Ikhsan tertera asal Sulsel.
Ada pula nama Ketua DPC Demokrat Sidrap Andi Insan P Tanri.
Sejumlah kader Demokrat Sulsel meragukan kehadiran Ketua DPC di KLB Demokrat. Sebab bentuk tulisan tangan tampak mirip.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Sulsel Selle KS Dalle memilih berprasangka baik terhadap kabar Ketua DPC Demokrat asal Sulsel dalam daftar kamar hotel peserta.
KLB Demokrat
Ketua DPC Demokrat Sulsel Terdaftar di KLB
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat
KLB Partai Demokrat
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