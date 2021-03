Terbaru Realme Narzo 30A Rilis di Indonesia, RAM 4GB, Baterai 6000 mAh dan Harga Rp 1,8 Juta

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya di Indonesia, Narzo 30A lewat acara yang digelar secara virtual, Rabu (3/3/2021) malam.

Ponsel ini memiliki dengan sederet fitur unggulan dan menyasar segmen menengah bawah (entry-level).

Tentu yang langsung jadi perhatian adalah spesifikasi dan harga Realme Narzo 30A .

Salah satunya adalah baterai yang memiliki kapasitas jumbo 6.000 mAh yang mendukung pengisian cepat dengan daya 18 watt.

Dengan baterai sebesar ini, Realme mengklaim Narzo 30A kuat dipakai bermain game selama 10 jam.

Dikutip dari Tribunnews.com datang sebagai the best value entry-level gaming smartphone, Realme Narzo 30A dijual dengan harga Rp 1.790.000 untuk varian RAM 4GB/64GB.

Besaran tersebut merupakan harga spesial di Early-bird Sale pada 3 Maret 2021 pukul 20.00 WIB di Shopee, akulaku, dan realme.com/id.

Lalu berapa harga Realme Narzo 30A ?

Setelah program tersebut, Realme Narzo 30A akan dijual seharga Rp 1.899.000.

"realme narzo 30A dengan prosesor bertenaga Helio G85 dan mega baterai 6000mAh siap mendobrak pasar seharga Rp 1.799.000 sebagai The Best Value Entry-Level Gaming Smartphone!" tulis akun Instagram @realmeindonesia dalam keterangan unggahannya.