Lirik Lagu Terbaru - iKON 'Why Why Why' Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia, Trending YouTube

Lirik Lagu Terbaru - iKON 'Why Why Why' Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup K-pop Korea Selatan iKON telah comeback hari ini 3 Maret 2021.

iKON telah resmi comeback bersama dengan single 'Why Why Why' pada Rabu 3 Maret 2021.

Video musiknya sudah bisa dinikmati melalui kanal Youtube iKON.

Pada teaser yang berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan nuansa dari album yang bertakjub melankolis.

Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (4/3/2021) video ini telah ditonton lebih dari 2,8 juta kali.

Selain itu, video musik Why Why Why masuk ke dalam jajaran Trending YouTube.

Berikut lirik lagu iKON Why Why Why lengkap dengan Terjemahan Lirik Bahasa Indonesia dikutip dari Sonara.id.

saram-eseo sarang-euro

in-yeon-eseo yeon-in-euro

ibyeol eobs-i yeong-wonhal jul al-assneunde