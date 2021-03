Angel Tewas Dibunuh Militer, Tulisan di Kaosnya Jadi Penyemangat

TRIBUNTIMUR.COM - Media sosial diramaikan dengan nama Angel atau Kyal Sin atau dikenal juga dengan Deng Jia Xi (19), gadis manis asal Myanmar yang tewas tertembak peluru aparat keamanan Myanymar.

Angel adalah sosok aktivis muda Myanmar. Ia tewas setelah sebutir peluru penghujam kepalanya saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar berlangsung.

Dia adalah satu dari puluhan demonstran yang ditembaki aparat.

Militer Myanmar semakin brutal dengan menembak mati para demonstran.

Dia dibunuh militer di jalanan Mandalay pada Rabu 3 Maret 2021.

Dalam demonstrasi itu, setidaknya ada 38 orang aktivis tewas.

Kematian Angel pun viral. Angel dengan kaus hitamnya yang bertuliskan " Every Thing Will Be Ok atau Segalanya Akan Baik-Baik Saja" pun menjadi semangat perlawanan.

Foto Angel viral dan membakar semangat perlawanan demonstaran kepada militer Myanmar.

Myat Tu, demonstran yang bersama Angel, menceritakan, gadis muda itu punya keberanian luar biasa.

Dia juga sempat menolong beberapa teman demonstran.