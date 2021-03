Masih Ingat Dinda Shafay Dulu Buat Geger Soal Diffuser Corona? Kabarnya Dia Dilecehkan di Kedai Kopi

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Kopi Kenangan tengah menjadi sorotan hingga trending di media sosial, Rabu (3/3/2021).

Kopi Kenangan juga masuk ke dalam jajaran trending Google.

Hal itu setelah Selebgram Dinda Shafay membuat pengakuan lewat Instagram bahwa telah mendapat pelecehan dari karyawan Kopi Kenangan.

Dalam Instagramnya @dindasafay mengaku pintu toilet didobrak saat dirinya masih ada di dalam toilet.

Peristiwa itu disebut terjadi salah satu franchise Kopi Kenangan di Medan pada Senin (1/3/2021).

"Baru selesai buang air kecil, I was wash the genitals with water after urinating. Pas saat itu momen karyawan barista ini dobrak pintu toilet aku," tulis Dinda, seperti dikutip Tribun Timur pada Rabu, 3 Maret 2021.

Setelah terkejut, Dinda Shafay justru mendapat omelan dari sosok yang diduga karyawan Kopi Kenangan tersebut atas kejadian tersebut.

"Bukanya minta maaf malah bilang "MAKANYA DIKUNCI" padahal itu pintu udah aku kunci dan ada video dimana aku emang udah kunci secara jelas banget," tutur sang selebgram.

Dinda Shafay heran dengan sikap orang tersebut yang mendobrak pintu tanpa mengetok pintu.

Pasalnya, toilet tersebut dikhususkan untuk digunakan para pelanggan dan bukan kamar kecil khusus karyawan.