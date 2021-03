Masih Ingat Jennifer Kurniawan? Istri Irfan Bachdim Striker Ganteng Naturalisasi Belanda, Kabar Kini

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih Ingat Jennifer Kurniawan atau Jennifer Bachdim?

Istri Irfan Bachdim striker ganteng Timnas Indonesia hasil aturalisasi Belanda.

Saat masih pacaran, Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan selalu membuat penasaran fans.

Bagaimana kabarnya Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim sekarang? Jangan kaget ya.

Kabar bahagia datang dari keluarga pesepak bola Irfan Bachdim. Pasalnya sang istri, Jennifer Bachdim baru saja melahirkan anak ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki, pada Senin (1/3/2020).

Meski telah melahirkan pada hari Senin lalu, namun berita kelahiran tersebut baru disampaikan melalui unggahan Instagram story pada, Selasa (2/3/2021) pagi.

Bayi laki-laki yang diberi nama Kiyoji Kaynen Bachdim itu baru ditunjukkan ke hadapan publik melalui unggahan Instagram Story.

Dalam Instagram Story tersebut, Jennifer tampak mengunggah sebuah telapak kaki mungil.

"Welcome to the world my little angel," tulis Jennifer Bachdim dalam Instagram story-nya.

Jennifer Bachdim melahirkan anak ke-3 (Instagram Jennifer Bachdim)