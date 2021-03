Regulasi DP KPR 0%, REI Sulsel: Optimisme Pengembang Kian Besar ke End User

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel), merespon regulasi Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.

Debitur bisa mendapat Kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan DP 0 persen mulai Maret hingga tanggal 31 Desember 2021.

Ketua DPD REI Sulsel M Sadiq mengatakan, dengan adanya regulasi tersebut, maka optimisme pengembang semakin besar terutama ke end user.

Tak dipungkiri, sejak informasi ini muncul di media, frekuensi calon end user yang menelfon semakin banyak.

"Banyak yang tanya-tanya soal rumah, mungkin karena kemudahan beli tanpa harus menyiapkan DP," katanya pada Tribun Timur, Senin (1/3/2021).

Di sisi lain, lanjut Sadiq, semua dikembalikan ke perbankan.

"Tentunya, kami menunggu perbankan, supaya menyambut baik kebijakan ini," ujarnya.

M Sadiq juga berharap, teknis di perbankan seiring dengan harapan BI untuk meningkatkan sektor properti.

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini.

"Semoga regulasi ini membantu memudahkan calon end user membeli rumah," pungkasnya.