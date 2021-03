Hari Pertama Jabat Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman Pimpin Coffee Morning Bersama ODP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin apel mingguan Coffee Morning di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (1/3/2021).

Usai Coffee Morning, Andi Sudirman menginformasikan inti dari pertemuan yang dihadiri Tenaga Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Setda Pemprov hingga Staf Ahli.

"Intinya kita bahas terkait masalah terutama penanganan Covid-19, vaksin saya minta laporan harian, vaksin sudah sampai dimana kita. Pemulihan ekonomi itu intervensi program 2021," ujar Plt Gubernur berlatar belakang profesional itu.

Selain itu adik mantan Menteri Pertanian itu meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, sejauh mana kontraksi yang dialami Sulsel.

"Besok kita ada kegiatan dengan Kementerian. Saya minta BPS menjabarkan terkontraksi pertumbuhan ekonomi itu dimana," katanya.

"Dan sektor mana yang terlibat dan kita intervensinya nanti ke sana. Biar terkonek antara data BPS dengan kebijakan kita," tambahnya.

Kemudian terkait data kemiskinan yang telah terdata by name by addres wilayahnya dimana.

"Lalu dimana yang terjadi peningkatan signifikan, dimana lumayan tidak. Kita intervensi wilayah yang terjadi peningkatan dengan program strategis kita," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Andi Sudirman Sulaiman meminta doa restu masyarakat Sulsel mengembang amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel.

Ini menyusul Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap tangan oleh KPK kasus gratifikasi senilai Rp 2 miliar.

"Innalillahiwainnailaihi rajiun. Jabatan ini adalah amanah, mohon doanya seluruh masyarakat Sulsel," kata Andi Sudi sapaannya.

Andi Sudi juga meminta warga Sulsel mendoakan Prof Nurdin Abdullah senantiasa sehat dan kuat menghadapi cobaannya. (*)