Firza Andika Pamit dari PSM Makassar, Ucapkan Ini ke Suporter

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemain PSM Makassar Firza Andika menyampaikan perpisahan melalui akun instagramnya @firzaandika11, Senin (1/3/2021) siang.

Dalam cuitan perpisahan itu, ia menulis ucapan terima kasih telah diberi kesempatan berseragam PSM Makassar.

"Assalamualaikum wr.wb, saya Firza Andika mengucapkan terima kasih untuk PSM Makassar atas kerjasamanya selama 2 musim berturut-turut dari 2019-2021 ini," tulis Firza Andika.

"Tidak lupa juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada managemen, staf,dan semua jajaran official PSM Makassar," ujar mantan pemain PSMS Medan tersebut.

Tidak lupa Firza menyampaikan rasa terima kasih kepada suporter PSM Makassar.

Menurutnya, dukungan dari suporter PSM Makassar untuk dirinya sangat luar biasa.

"Saya juga sangat berterima kasih kepada supporter yang sangat mendukung saya selama saya berada di Makassar," katanya.

"Kalian sangat luar biasa bagi saya," ujar Firza Andika yang juga mantan pemain timnas U-19 Indonesia.

Meski mengucap pisah, Firza Andika membuka peluang untuk kembali memperkuat PSM Makassar di lain waktu.

"Insyaallah kalau di kasih Kesempatan lagi pasti saya akan kembali kesini, terima kasih PSM Makassar," tuturnya

"Terima kasih seluruh warga Makassar See you again!!!, EWAKO!!!," tulis Firza Andika.

Belum diketahui, ke Klub mana pemain kelahiran Medan, Sumatra Utara, akan berlabuh. (*)