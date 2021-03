Dirumorkan ke Persebaya Usai Hengkang dari PSM, Firza Andika Memendam Hasrat Kembali Bela Juku Eja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Firza Andika resmi berpisah dengan skuat PSM Makassar.

Pemain berusia 21 tahun ini memberikan isyarat bahwa di kemudian hari membuka peluang untuk kembali berseragam PSM.

"Insyaallah kalau di kasih Kesempatan lagi pasti saya akan kembali kesini, terima kasih PSM Makassar," ujar pemain yang pernah bermain untuk klub Belgia, AFC Tubize ini.

"Terima kasih seluruh warga Makassar See you again!!!, EWAKO!!!," tulis Firza Andika.

Keputusan ini menguatkan dia bakal pindah ke klub lain.

Rumor yang beredar, Persebaya menaruh minat mendatangkan Firza Andika untuk mengisi posisi bek kiri.

Mengingat, dalam skuad Persebaya yang tersisa saat ini tak ada satu pun pemain di posisi bek kiri murni setelah melepas Nasir.

Namun ini masih sebatas rumor karena dari pihak pemain ataupun Persebaya belum memberikan komentar.

Sebelumnya Firza Andika pamit dari skuat PSM Makassar.

Perpisahannya dengan tim berjuluk Juku Eja disampaikan via akun instagramnya @firzaandika11, Senin (1/3/2021) siang.