115 Peserta Ikut DES ke-XI FORKEIS UIN Alauddin Makassar

FORKEIS UIN Alauddin Makassar

FORKEIS UIN Alauddin Makassar menggelar Diklat Ekonomi Syariah (DES) yang ke-XI dengan Tema “Find New Experience and Your Family In Des”. Kegiatan ini berlangsung dari Jumat (26/2/2021) hingga Minggu (28/2/2021) secara daring.